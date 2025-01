O que penso sobre a contratação de Tiago Volpi pelo Grêmio

Em sua apresentação, nesta terça-feira (28), atleta demonstrou ter muita personalidade. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Tiago Volpi chegou. Na entrevista coletiva de sua apresentação, nesta terça-feira (28) mostrou ter muita personalidade. Um homem inteligente, cheio de ideias e conhecendo muito bem sua profissão e a posição que joga.

Ele chega em meio a uma grande desconfiança do torcedor. Sabendo que tem forte rejeição, mas sem entender exatamente o motivo.

Vai disputar posição com Grando, um profissional que parece estar terminando com as fortes restrições que também tinha da torcida. Eles terão uma disputa aberta.

O Grêmio não consegue um bom goleiro desde a saída de Marcelo Grohe. E claro, o torcedor se preocupa com isto.

O que não gosto é que nos tempos atuais se fala em goleiros que sabem jogar com os pés. Pra meu gosto, goleiro tem que ser diferente com as mãos.

Se conseguir começar o jogo com boa saída de bola com os pés, sim, muito melhor. Mas, antes de tudo, goleiro é goleiro.

