O atacante Nathan Fernandes está mais maduro do que na temporada passada. Já está há um tempo no elenco profissional do Grêmio. João Pedro Galvão chegou depois de uma cirurgia, sem a pré-temporada e a preparação física. É um atleta que veio com um certo destaque do futebol europeu, com passagem até mesmo pela seleção italiana. Ainda tem o zagueiro Gustavo Martins, de 21 anos, que está tentando conquistar seu espaço.