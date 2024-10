A ascensão do desinteresse na eleição em Porto Alegre

Nossa querida Porto Alegre, que já foi símbolo de participação popular, carrega desde domingo um título pouco edificante: é a capital brasileira com maior abstenção no primeiro turno. Nada menos que 31,5% dos eleitores não foram votar. O índice na cidade foi ainda maior em 2020 (33%), é verdade, mas só porque a eleição ocorreu na pandemia. Se compararmos com 2016 (22,5%), 2012 (18,5%), 2008 (16,3%) e 2004 (13,3%), fica evidente a escalada de desinteresse.