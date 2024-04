Começa neste sábado (30) mais uma daquelas decisões de Gauchão em que existe o claro desafiante e o claro favorito. No roteiro tão conhecido, o gigante começa jogando fora de casa e decide na frente de mais de 50 mil pessoas. Pela lógica, sagra-se campeão com duas vitórias. Ou um empate fora com vitória confortável em casa. Ou uma derrota escassa de visitante e uma vitória com goleada de anfitrião.