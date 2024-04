Mesmo contestado ao longo do Gauchão, o volante Pepê está consolidado como titular do meio-campo do Grêmio. E não só pela boa atuação na vitória sobre o Caxias no jogo de volta da semifinal. Além de ser um atleta de confiança do técnico Renato Portaluppi, o meio-campista destaca-se pelos poucos erros de passe, pelos lançamentos e pelo alto número de desarmes.