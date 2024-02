Não é a primeira vez que você lê este colunista apontando o Inter como favorito ao título no campeonato estadual. Ainda no ano passado e no retrasado, listei argumentos para o triunfo em vermelho e branco. Ao fim e ao cabo, Grêmio campeão e o Inter fora da final. Então, não se trata de apostar até acertar. Novamente, argumentarei, supostamente com solidez, sobre as razões deste favoritismo e estarei de novo sujeito a errar.