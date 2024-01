O departamento jurídico do Inter pediu uma conversão das penas aplicadas aos jogadores Mercado e Alan Patrick, além de uma tentativa de liberação do estádio Beira-Rio para a primeira rodada do Gauchão. Os dirigentes colorados conseguiram, junto ao TJD, uma vitória parcial destes pedidos. Ao invés dos seis jogos de punição, os jogadores terão duas partidas a cumprir. No entanto, a procuradoria do TJD recorreu da decisão e um novo julgamento está marcado.