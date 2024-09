A fumaça dos incêndios invadiu minha casa, deixou o ar pesado e dificultou a respiração

Estabelecido em Brasília há oito anos, posso dizer que me acostumei com o período de seca. Enfrentar cinco ou seis meses com sol a pino e sem um pingo de chuva não deixa de ser desconfortável para quem foi criado na umidade no Rio Grande do Sul. O que acontece neste ano, contudo, é diferente de tudo. Os incêndios que consomem o Parque Nacional de Brasília espalharam fumaça no centro do poder, invadiram prédios e casas, levaram as pessoas a retomarem o uso de máscara nas ruas.