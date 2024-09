O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir nesta terça-feira (17), às 16h30min, no Palácio do Planalto, com chefes dos Poderes para tratar sobre medidas a serem tomadas no combate aos incêndios. A informação foi dada nesta segunda-feira (16), pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta. As ações de combate devem ser anunciadas ao longo da terça.