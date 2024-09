Lula reúne núcleo do governo na segunda-feira e deve encontrar Marina para tratar de incêndios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião com ministros e líderes do governo no Congresso nesta segunda-feira (16). Às 9h30min, no Palácio do Planalto, ele recebe os ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Fazenda, Fernando Haddad; da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo; da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Comunicação Social, Paulo Pimenta; os líderes do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP); no Senado, Jaques Wagner (PT-BA); na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE); além do chefe do gabinete pessoal do presidente, Marco Aurélio Marcola.