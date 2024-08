Lira sinaliza "recuo estratégico" na tramitação de projeto contra o STF

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já sinalizou a lideranças do Congresso que fará um recuo estratégico com a proposta de emenda à Constituição (PEC) que permite ao Congresso anular decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) quando elas extrapolam as competências da Corte. O texto vai tramitar em ritmo lento e pode até mesmo ser engavetado, mas continuará à vista na fila de projetos que afetam a cúpula do Judiciário.