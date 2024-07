O Brasil ainda não entendeu o tamanho da tragédia do RS

Passados dois meses da maior enchente registrada na história do país, a sensação em Brasília é de que a disputa político-ideológica e o conformismo com a burocracia começaram a tomar conta do cenário. A população gaúcha tem fresca na memória a declaração do presidente da República de que não faltará dinheiro para o Rio Grande do Sul. O estado de calamidade pública abriu espaço para gastos fora do orçamento e há um claro prejuízo econômico estabelecido. O que justifica, então, uma distância tão grande entre o que o Rio Grande do Sul precisa e o que realmente chega?