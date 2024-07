Por decreto, o governo do Rio Grande do Sul concedeu isenção de ICMS para atividades destinadas à reconstrução do aeroporto Salgado Filho. O benefício abarca operações internas, importação de produtos, serviços de transporte e contratos de arrendamento. A isenção vale até o fim do ano e abrange tanto a Fraport quanto as empresas prestadoras de serviço.