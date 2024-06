Dados do Caged Notícia

RS perde 22,2 mil empregos com carteira em maio

Rio Grande do Sul foi o único Estado a registrar saldo negativo de postos de trabalho no mês em que foi fortemente atingido pela enchente. No país, foram criadas 131.811 vagas no mês

27/06/2024 - 18h42min Atualizada em 27/06/2024 - 19h59min