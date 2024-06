Carteira assinada

Brasil criou 131.811 vagas de emprego em maio, segundo Caged

Resultado do mês passado decorreu de 2.116.326 admissões e 1.984.515 demissões. Pior desempenho entre os Estados foi o do Rio Grande do Sul, que registrou fechamento de 22.180 ocupações no mês em que foi devastado por enchente

27/06/2024 - 16h42min Atualizada em 27/06/2024 - 16h44min