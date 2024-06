Enchente derruba produção industrial do Rio Grande do Sul ao menor patamar já apurado para maio

A sondagem industrial do RS, divulgada nesta quinta-feira (27) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), mostra o impacto das enchentes de maio na produção e na utilização da capacidade instalada das empresas, provocando uma contração de dimensões históricas. A produção industrial caiu intensamente, e o índice de evolução atingiu 33,8 pontos, o menor valor já apurado para o mês desde ao ano de 2010, e 13,6 pontos abaixo da média histórica de maio (47,4).