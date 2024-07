Cheia leva pessimismo do comércio gaúcho ao nível do auge da pandemia

A enchente derrubou a confiança do comerciante gaúcho para o patamar do auge da pandemia. O Índice de Confiança dos Empresários do Comércio Gaúcho (ICEC-RS), calculado pela Fecomércio-RS, ficou em 93,4 pontos em junho. Caiu 11,7% e ficou abaixo dos 100 pontos pela primeira vez desde maio de 2021, quando foi de 90,1 pontos e era época de inflação, desemprego e fechamento de lojas e restaurantes. Valores abaixo desta barreira apontam pessimismo.