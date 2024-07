Já começou a operar o complexo logístico que atingirá R$ 500 milhões de investimento na margem da BR-116, em Guaíba. O projeto do Ellosul foi idealizado pela rede de varejo Lojas Lebes, em parceria com Habitasinos e Grepol, também gaúchas. São 63 hectares e a área construída dos empreendimentos será de 264 mil metros quadrados. Uma cerimônia oficial de lançamento com autoridades será realizada no dia 11.