O presidente Lula foi contra o seu próprio discurso de respeito à autonomia dos Poderes e de valorização da boa política no momento em que ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, além da redução na contribuição previdenciária dos municípios. A liminar concedida pelo ministro Cristiano Zanin amplia o desgaste do STF e do próprio governo com o Congresso justamente no momento em que a harmonia na relação seria necessária para o avanço da reforma tributária e de vários outros projetos de interesse do Planalto.