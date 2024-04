A relação com o Congresso gera dor de cabeça ao presidente Lula desde o início do terceiro mandato, mas alcançou agora um nível inédito. Além das declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que irá priorizar as pautas da oposição, até mesmo parlamentares de partidos da base passaram a atuar em projetos que contrariam interesses do governo.