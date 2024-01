A celeuma criada pelo governo em torno da desoneração da folha de pagamento de 17 setores está longe de uma solução, segundo lideranças envolvidas no tema. O governo insiste na necessidade de encontrar formas de compensação da receita que deixaria de ser arrecadada com o desconto na contribuição previdenciária, embora a regra esteja em vigor desde 2011. Novas discussões estão previstas para os próximos dias, mas nada deve ser decidido antes do retorno do recesso do Congresso, em fevereiro.