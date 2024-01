O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira (9) que o governo debaterá a reoneração da folha de pagamento com lideranças empresariais em fevereiro e disse ter tempo até abril para ampliar o diálogo sobre o tema. A fala de Marinho ocorreu ao lado do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, após participar de reunião com representantes de centrais sindicais.