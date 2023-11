Com regime de urgência já aprovado, a Câmara dos Deputados deve derrubar nesta quarta-feira (22) uma portaria do Ministério do Trabalho que dificultou a abertura do comércio e outros setores aos domingos e feriados. O tema também será submetido ao Senado. A medida, editada na semana passada, gerou ampla repercussão negativa, até mesmo entre aliados do Palácio do Planalto.