O avanço no Senado da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que restringe decisões monocráticas no Judiciário é reflexo de um descontentamento crescente entre os parlamentares com decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). As queixas sobre suposta invasão de atribuições não envolvem apenas admiradores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até mesmo parlamentares governistas veem com ressalvas algumas iniciativas de integrantes da Corte.