Dell terá centro digital na primeira Favela 3D do RS

Em parceria com a Gerando Falcões e a Computer Aid, a Dell Technologies vai implantar o Dell Solar Community Hub na Vila Costaneira, em Eldorado do Sul, onde será instalada a primeira Favela 3D - digna, digital e desenvolvida do Estado. Dessa forma, a empresa amplia seu compromisso com a inclusão digital e o desenvolvimento sustentável em comunidades vulneráveis.

Localizado perto da sede brasileira da Dell, o centro vai ajudar a garantir um dos "dês", o de digital. Oferecerá aos moradores acesso à tecnologia, educação, saúde e oportunidades de capacitação profissional . Este é o segundo hub da empresa no Brasil, depois de iniciativa pioneira na comunidade Boa Esperança (AM), a cerca de 345 km de Manaus.

Feito com base em dois contêineres reaproveitados e alimentados por energia solar, o hub de Eldorado do Sul também vai proporcionar acesso a água potável, energia elétrica, assistência médica e recursos para preservação ambiental . A Dell fornecerá os equipamentos utilizados nesses serviços, incluindo computadores, servidores e conectividade.

— O Dell Solar Community Hub em Eldorado do Sul representa nosso compromisso com o desenvolvimento comunitário. Foram meses de planejamento e pesquisa para personalizar essa iniciativa às necessidades da região e impactar o maior número possível de moradores — afirma Diego Puerta, presidente da Dell Technologies Brasil.

Um dos objetivos do hub é servir como alternativa para os moradores que precisam percorrer longas distâncias para acessar recursos básicos que dependem de tecnologia, como serviços públicos municipais, criação de currículos e aulas online. Além disso, contribuirá para a recuperação da comunidade após o desastre climático das enchentes. Com este projeto, os moradores da Vila Costaneira também poderão investir tempo na qualificação profissional para novas oportunidades de carreira.

— Com um espaço como o Solar Community Hub, poderemos oferecer aos moradores diversas opções de capacitação profissional, facilitando o acesso ao emprego e à independência financeira — destaca Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões.

— Na Computer Aid International, a colaboração está no centro de tudo o que fazemos, especialmente em tempos de crise. Em resposta às enchentes devastadoras no Brasil este ano, nossa parceria com a Dell Technologies e as organizações locais Gerando Falcões e Ascendendo Mentes demonstrou o poder das parcerias. Juntos, estamos fornecendo tecnologia essencial e recursos para apoiar as comunidades afetadas, permitindo acesso à educação, comunicação e ferramentas de recuperação — completa Keith Sonnet, CEO da Computer Aid International.