"A Bacia de Pelotas era o patinho feio, agora está com gás", diz líder de empresa que vai atuar em 2025

Se uma empresa anunciou já ter começado a busca de petróleo no litoral gaúcho, outra vem logo atrás. A norueguesa TGS planeja começar a produzir uma pesquisa sísmica 3D da Bacia de Pelotas nos primeiros meses de 2025. Nesta entrevista à coluna, João Corrêa, representante da companhia no Brasil, detalha os processos para chegar até a descoberta de petróleo no litoral gaúcho. E avisa que a abundância de óleo pode ser ainda maior do que a expectativa estimada em leilão de blocos em dezembro passado.