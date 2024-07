No dia mais tenso da rápida trajetória de alta do dólar que começou em abril e se intensificou em junho, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ajudou a tranquilizar o mercado. Nesta quarta-feira (3), a cotação do dólar desinfla de forma acentuada: no meio da manhã, cai 1,2%, para R$ 5,598, segundo analistas por influência do cenário externo.