Um ambiente virtual para conectar negócios afetados pela tragédia no Rio Grande do Sul com empresas e pessoas dispostas a oferecer apoio é o projeto da gaúcha Alma Negócios. A iniciativa, chamada Projeto Retomada RS, busca ajudar a reconstrução de lojas e incentivar o consumo de produtos e serviços do Estado. O cadastro pode ser feito em bit.ly/projetoretomadars. A plataforma será lançada nesta terça-feira (28).