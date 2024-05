Cerca de 11,5 mil unidades de donativos, entre agasalhos, alimentos, itens de higiene, água potável e materiais de limpeza, chegaram ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (23), em um caminhão da Itaipu Binacional. Parte foi arrecadada por funcionários, parte veio dos fãs que assistiram a show beneficente do cantor Jão. As doações serão repassadas ao centro de distribuição do governo federal.