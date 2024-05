Não há dúvida de que o programa federal de ajuda ao Rio Grande do Sul é ambicioso, acima até do que muitas das expectativas. Levantamento do banco Itaú situa o total em R$ 96,6 bilhões (veja detalhamento abaixo, com ressalvas). Mas basta olhar o destino dos valores para perceber que ainda está longe de atender a todas as necessidades do Estado.