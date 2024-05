Embora o Salgado Filho esteja fechado, com previsão de retorno só no final do mês, a CCR, que administra os terminais de Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul, além de 13 outros no Brasil, entre os quais Pampulha (MG) e Curitiba (PR), decidiu não cobrar taxas aeroportuárias de voos de ajuda humanitária.