Embora se saiba muito sobre o fogo que frita o presidente da Petrobras, Jean Paulo Prates, é mais difícil identificar com segurança a origem do combustível. Falta transparência nessa discussão que envolve o presidente da República, ministros palacianos e, em momento inusual no universo corporativo, mas menos na maior companhia do país, até integrantes do conselho de administração da estatal.