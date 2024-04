Latente desde o início do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, uma disputa de poder na Petrobras voltou a provocar turbulência em Brasília. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, pediu audiência com o presidente da República para conversar sobre os ataques sofridos por ele disparados por colegas de governo, segundo apuração do jornal Folha de S.Paulo.