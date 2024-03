O mercado não é um ser único, com o qual se marca uma reunião para discutir o que ele faz. Ele é formado por uma série de investidores, sejam as próprias pessoas físicas ou as instituições financeiras que fazem a gestão do dinheiro delas. Quando um deles compra uma ação de uma companhia, como a Petrobras, um título de governo, uma debênture ou qualquer outra aplicação financeira, espera um retorno financeiro. Ele pode ser para aumentar a fortuna de um bilionário sim, mas também pode ser o dinheiro que a família está guardando para o intercâmbio do filho ou a aposentadoria planejada pelo cidadão que tem as finanças organizadas.