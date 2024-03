Com duas pesquisas em sequência (uma da Quaest e outra do Ipec) mostrando queda na popularidade do governo, o presidente Lula precisa parar no fim de semana e avaliar com seus ministros o que está fazendo de errado. Ou por que as boas notícias, como a do anúncio de investimentos bilionários pela indústria automobilística, produzem menos efeito no imaginário dos brasileiros do que suas declarações atabalhoadas sobre questões internacionais.