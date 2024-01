No final de maio, os presidentes da Petrobras, Jean Paul Prates, e da Transpetro, Sergio Bacci, esboçaram em Porto Alegre as bases de um plano de retomada da construção naval no Brasil. Ambos frisaram que não seria "a qualquer preço e a qualquer prazo", em uma referência ao fato de que o projeto anterior produziu equipamentos caros e com grandes atrasos.