Com um projeto já em desenvolvimento no Estado, o grupo goiano Mundo Planalto Parques e Resorts vai alcançar investimento de R$ 300 milhões com mais um um resort em formato de "castelo" em Garibaldi, na serra gaúcha. O empreendimento funciona como hotel multipropriedade (imóvel com mais de um dono, em que cada um pode usufruir por determinado período).