Depois de fazer carreira e fortuna no mercado financeiro, João Paulo Pacífico se tornou um “CEO ativista”, o que em seu caso significa ser um defensor enfático de um capitalismo mais inclusivo e de causas sociais. Depois de vender uma das maiores securitizadoras do mercado, a Gaia, em 2022, criou um fundo patrimonial para investir em projetos de impacto positivo. No ano em que deve começar o debate sobre a reforma dos impostos sobre a renda, a de Pacífico é uma das raras vozes que pede mais taxação sobre si mesmo. Pacífico já havia falado à Rádio Gaúcha, mas a coluna voltou a ouvi-lo para entender melhor suas origens e motivações.