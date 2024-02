Pedro Englert é um dos gaúchos com atuação de maior destaque no mercado financeiro nacional. Foi sócio da XP Investimentos por cerca de 10 anos e CEO do portal InfoMoney. Também foi CEO da Startse e hoje está no comitê executivo da empresa. Ainda é sócio de diversas fintechs, como a Warren. Em 2023, assumiu a presidência do conselho consultivo da Junior Achievement Brasil, plataforma global de conhecimento e formação em empreendedorismo para jovens no ano em que a entidade completou 40 anos de atividades no país.