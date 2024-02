Cecília Rapassi é sócia-diretora da Gouvêa Fashion Business, empresa que é referência no mercado nacional do varejo, parte do Gouvêa Ecosystem. Formada em Moda e pós-graduada em vendas e negociação, Rapassi é também professora no curso de pós-graduação em Fashion Business na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e mentora de lideranças de vendas. Com cerca de 20 anos de experiência no segmento, trabalhando com grandes marcas nacionais e internacionais, a executiva comenta a fusão recentemente confirmada entre os grupos Arezzo e Soma, que agitou o mercado nos últimos dias, e também sobre o ingresso de produtos chineses no Brasil, a implementação de avanços tecnológicos e a preocupação com práticas sustentáveis no setor.