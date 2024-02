Agora é oficial: Animale, Arezzo, Farm, Hering, Reserva e outras três dezenas de marcas serão parte de uma só empresa. A maior fusão no varejo em uma década vai unir a mineira Arezzo&Co e a carioca Soma para criar a segunda maior empresa no segmento, só abaixo da Lojas Renner, como disse à coluna Cecília Rapassi, sócia-diretora da Gouvêa Fashion Business, com 20 anos de experiência no setor.