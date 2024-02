Os trechos de vídeos da reunião ministerial do dia 5 de junho de 2022 compõem um filme de terror. Discute-se, em um evento com aspecto oficial - com direito a “prismas” (papel dobrado para identificar um participante) com os nomes dos participantes e a tarja da República - temas como "virar a mesa", "fazer alguma coisa antes" das eleições e "agir contra determinadas instituições".