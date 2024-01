No final de 2023, começou um série de ataques a navios no Mar Vermelho. Esse "corredor" estreito e longo separa o norte da África do Oriente Médio é uma das mais estratégicas vias navegáveis do planeta, que termina no Canal de Suez - aquele que, em março de 2021, foi interrompido por um navio encalhado que transtornou o comércio global.