As forças armadas dos Estados Unidos disseram hoje que abateram dois mísseis balísticos antinavio disparados contra um navio de contêineres pelo grupo rebelde Houthi do Iêmen, no Mar Vermelho. Horas mais tarde, quatro barcos tentaram atacar o mesmo navio, mas as forças dos EUA abriram fogo, matando vários dos tripulantes armados, informou o Comando Central dos EUA, conhecido como Centcom. Ninguém ficou ferido no navio de contêineres.