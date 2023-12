No ano em que os economistas erraram quase tudo, até o boletim Focus ficou meio desfocado. O informe que também é conhecido como "consenso do mercado", porque traz as projeções da maioria das cerca de cem instituições financeiras e consultorias, é essencial porque serve de base para o planejamento de muitas empresas. E, se começou o ano com projeção de crescimento do PIB de 0,78%, terminou com 2,92%.