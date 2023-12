O adiamento do anúncio das duríssimas medidas econômicas que serão adotadas no governo de Javier Milei na Argentina criou uma situação complicada: para evitar uma eventual disparada do dólar, o governo determinou uma restrição quase total às transações cambiais controladas pelo Banco Central de la Republica Argetina (BCRA), que esvaziou o mercado e segurou até o "blue", paralelo mais usado no país.