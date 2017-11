A New Fortress Energia anunciou no final de setembro a compra do projeto, que inclui uma operação de regaseificação. Uma semana depois, a Aneel cancelou a outorga para a construção da usina, que havia sido concedida à gaúcha Bolognesi, por atraso no cronograma e suposta falta de quem assumisse a construção. Conforme o diretor-gerente da New Fortress Energy, Jake Suski, a empresa, ligada a um fundo que administra US$ 72 bilhões em ativos, o plano é não depender de financiamento público para a construção.