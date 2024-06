A retomada do Brasileirão para o Grêmio será um tanto quanto ingrata: encarar o Flamengo no Maracanã. Dono do melhor aproveitamento do futebol brasileiro em 2024, dentre os clubes da Série A, o time carioca, comandado por Tite, quer manter a liderança do campeonato, a não ser que a equipe de Renato Portaluppi estrague estes planos, fazendo algo bastante incomum no século 21.