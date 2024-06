Diego Costa deixou a concentração do Grêmio, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (11). Após ter confirmada a lesão muscular, o centroavante retornou a Porto Alegre para dar início ao tratamento e não acompanhará mais a delegação gremista, que se prepara para encarar o Flamengo na próxima quinta (13), no Maracanã, pelo Brasileirão.