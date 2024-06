A lesão sofrida por Diego Costa no segundo tempo do jogo contra o Estudiantes, no último sábado (8), ligou um alerta no Grêmio. A diretoria precisará acelerar a busca por um novo centroavante, que já havia começado com o objetivo de deixar outro jogador da posição à disposição do técnico Renato Portaluppi. Um nome na mira tricolor é Pedro Raul, que vem sendo pouco utilizado por António Oliveira no Corinthians.